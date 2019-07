Les premières réactions après la défaite d'Anderlecht face à Ostende (1-2)

Vincent Kompany (RSC Anderlecht) : " La première chose que je retiens, c’est un sentiment de solidarité et de soutien de la part des supporters. Les joueurs veulent rendre aux supporters. J’ai aligné...enfin nous avons aligné la meilleure équipe. On était à deux doigts du football champagne quand on a marqué. On a souffert de petites erreurs. Je voulais absolument gagner, c’était l’objectif principal. Je leur (à l’équipe) reproche jamais des erreurs individuels, je veux qu’ils jouent un football risqué, osé. Soit on le fait à fond, soit on ne le fait pas du tout et je pense que la direction nous soutien dans cette vision là. On a des joueurs qui reviennent, Samir Nasri doit encore gagné en volume mais il a joué ses 30 premières minutes. On a un plan et il faut suivre, on ne va pas tout changer pour une défaite. On fera l’analyse. Je suis fier de ce maillot et je suis content d’être ici. Il y avait un peu de métier de la part d’Ostende, des petits détails où j’ai senti qu’ils avaient plus de métier que nous. Je respecte la performance d’Ostende et le résultat ".

(Capitaine du RSC Anderlecht) : " On a montré du bon football mais sur 90 minutes ça a été plus compliqué. On aurait du être plus efficace à la finition. C’est la partie la plus compliqué, on peut être bon dans le match mais il faut marquer des buts. On essayera de faire mieux la semaine prochaine ".

Wout Faes (KV Ostende) : " On a essayé de jouer et de les mettre sous pression. Pour moi, c’est amusant de gagner à Anderlecht, je suis content pour l’équipe et c’est le plus important. Kompany est un joueur comme les autres pour nous. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et le nouveau coach fait bien son boulot, on joue bien. On sait qu’on allait plus défendre aujourd’hui mais on a quand même essayé et ça a payé ".

Simon Davies (entraîneur du RSC Anderlecht) : " On a pas eu assez de chance dans le dernier geste. On peut être plus clinique dans notre finition. Tout le monde doit s’habituer aux places sur le terrain. Je les ait trouvé exceptionnel pendant les 25 premiers minutes. On dit continuer de cette manière là, continuer sur cette voie là. On est content de la manière dont on a joué aujourd’hui, on s’est crée pas mal d’occasion de but ".