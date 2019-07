Les Anderlechtois reprennent l’entraînement ce lundi à Neerpede après un stage d’une semaine aux Pays-Bas ponctuée par une défaite (5-2) à l’Ajax samedi et une journée de repos dimanche.

Plusieurs internationaux feront, comme Zulj et Sanneh, leur retour. Saelemaekers, Verschaeren, Bornauw, Amuzu et Cobbaut, les cinq U21 qui ont disputé l’Euro, auront droit à quelques jours de congé supplémentaires.

Dès ce lundi, le Sporting accueillera aussi Sandler, un défenseur néerlandais prêté par Manchester City (lire par ailleurs). Il n’est par contre pas encore certain que Nasri soit déjà à l’entraînement.

Ce qui est certain, c’est que le noyau, déjà très large, va devenir pléthorique. L’occasion pour Vincent Kompany d’effectuer un premier tri. Il veut entamer cette nouvelle partie de la préparation avec un groupe plus réduit de vingt-cinq hommes (dont trois gardiens). Le manager/joueur veut travailler sa tactique dans les meilleures conditions possibles.

Cet écrémage va faire de nombreuses victimes. Plusieurs jeunes qui vont retourner en U21 avec Craig Bellamy mais aussi quelques cadres, dont Kara et Trebel. Déjà prévenus en fin de saison passée qu’ils ne seraient pas retenus, les deux joueurs sont, cette fois, clairement poussés vers la sortie. Le club espère les vendre au plus vite, si possible sous forme d’un transfert définitif.

Un noyau B va donc se former avec tous les joueurs dont le Sporting ne veut plus. Jonas De Roeck, l’un des adjoints de Kompany, devrait plus particulièrement s’occuper de ces indésirables.

Pour les joueurs conservés chez les A, la préparation va continuer sur un rythme élevé. Mercredi soir, ils défieront le Benfica dans un match de haut niveau. Après ça, il y aura encore un duel contre le Maccabi Tel Aviv samedi (à Dender) avant le Fan Day dimanche au stade.