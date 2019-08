"Si vous me connaissez, vous savez que j’ai hâte de jouer contre Genk. Cette équipe doit recevoir ce qu’elle mérite. On ne doit pas douter. On ne change pas notre style de jeu. Cette gifle va peut-être nous réveiller."

L’optimisme de Vincent Kompany est touchant. Lui qui a connu les plus grands succès avec Manchester City se retrouve en bas de tableau avec 2 sur 12. Anderlecht a beaucoup de problèmes.

1. UN PROBLÈME MENTAL

Kompany : "En seconde mi-temps, nous avons été faibles mentalement. On peut s’y attendre avec une jeune équipe, mais clairement pas de manière aussi drastique."

(...)