Les Mauves ont attendu 283 minutes pour inscrire un but. Après deux nuls blancs, on pensait que l’ouverture du score signée Samir Nasri signifiait que le plus dur était passé et qu’Anderlecht allait tranquillement s’imposer en terres flandriennes.

C’est tout le contraire qui s’est passé. "Je savais que ce ne serait pas un match facile mais nous n’avons aucune excuse", affirme Vincent Kompany. "Nous n’avons pas été assez bons en deuxième mi-temps."

Comme face à Ostende, Anderlecht a perdu le fil de son match après la pause. Les Mauves ont très mal réagi après avoir encaissé le premier but de Courtrai et n’ont fait que s’enfoncer.

(...)