Une tendance tient la corde pour le moment: selon L'Equipe, Mbappé ne compterait pas prolonger son bail avec Paris . Il resterait donc la saison prochaine au Parc des Princes... mais partirait libre en juin 2022.

Officiellement toutefois, le joueur n'a pas pris de décision, alors que son club attend désespérément d'être fixé sur son cas pour préparer l'avenir. Ce n'est pas faute d'essayer de le convaincre. Les supporters parisiens ont aussi déployé une banderole devant le stade pour le soutenir après son tir au but manqué face à la Suisse .

Cette incertitude n'a pas manqué de faire réagir le plateau de l'After Foot, l'émission diffusée sur RMC. Et c'est un Daniel Riolo particulièrement remonté qui s'est exprimé sur le sujet. "La situation est devenue totalement grotesque", a déploré le journaliste. "Ça fait six mois que ça traîne, et le père ne veut plus parler à Leonardo, et Nasser Al-Khelaïfi prend le dossier, et lui a envie de se barrer… Il a envie de partir ? Et bien au revoir monsieur!", s'indigne Riolo.

Pour lui, l'attitude du joueur n'est pas très respectueuse envers le Paris Saint-Germain. "Ça fait six mois que Mbappé fait la danseuse devant le club".

Dernièrement, c'est Nicolas Anelka qui a conseillé au prodige français de s'en aller pour pouvoir progresser.