Le duel entre l'Antwerp et le Standard, match d'ouverture de la 23e journée du championnat de Belgique de football, s'est terminé par un partage 1-1.

Maxime Lestienne (74e, 0-1) a ouvert la marque pour les 'Rouches' et Dieumerci Mbokani (81e, 1-1) a égalisé pour l'Antwerp, qui était réduit dix à la suite de l'exclusion de Didier Lamkel Ze (62e). Au classement, l'Antwerp prend la deuxième place (42 points) en attendant le match du Club Bruges (41) à Ostende dimanche. Le Standard reste quatrième (40). Quinze mille passionnés ont fait du Bosuil un chaudron mais un premier tir des 20 mètres de Razvan Marin est passé largement à côté (2e). L'Antwerp n'a pas été plus dangereux même si sur un coup franc de Lior Refaelov, Guillermo Ochoa a mis le ballon en coup de coin alors qu'il prenait la sortie (8e). Le milieu israélien n'a pas mieux cadré son tir alors qu'il avait été bien servi par Mbokani (12e). Comme leur équipe ne cédait rien, les fans anversois ont commencé à chanter. Si les Standarmen éprouvaient du mal à composer avec la forte pression, Ochoa a géré facilement une tentative de Dino Arslanagic (29e). En plus, Christian Luyindama dominait le duel entre Congolais avec Mbokani tout en limitant la marge de manoeuvre de Lamkel Ze.

A la reprise, l'Antwerp aurait pu prendre un départ éclair: Lamkel Ze s'est retrouvé face à Ochoa, qui a balayé la frappe croisée du Camerounais (46e). Alors que des tentatives de Moussa Djenepo (49e) et de Marin (52e) l'avaient laissé tranquille, Sinan Bolat a eu de la chance quand une reprise de la tête de Luyindama a heurté la transversale (57e). A la suite d'une action confuse dans le rectangle liégeois, la rencontre a quelque peu dégénéré: cartes jaunes pour Matheus (57e), Djenepo et Lamkel Ze (61e), qui allait être renvoyé au vestiaire une minute plus tard par Wim Smet (62e).

Cette exclusion a mis le Standard sur orbite. Auteur d'une beau slalom dans les seize mètres, Djenepo a manqué une première occasion (67e). Mais grâce à l'intervention du VAR, l'arbitre a validé le but de Lestienne, qu'il avait refusé pour hors-jeu (74e, 0-1). Alors que le Standard paraissait s'envoler vers un cinquième succès d'affilée, Ivo Rodrigues a lancé Mbokani, qui a égalisé en glissant le ballon entre les jambes d'Ochoa (82e, 1-1). Kostas Laifis et Zinho Vanheusden ont failli annuler l'erreur de leur gardien (89e), mais ils ont dû se contenter d'un point.