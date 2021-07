Joakim Maehle, qui évolue aujourd'hui dans le club italien de l'Atalanta mais que l'on a bien connu chez nous à Genk, réalise un Euro incroyable avec le Danermark.

Après avoir déjà inscrit deux buts dans ce tournoi, le latéral s'est à nouveau montré décisif ce samedi en quart de finale face à la République tchèque.

Il a en effet délivré un assist sur le second but des Danois, inscrit par Kasper Dolberg. Et quel assist! Maehle y est allé d'un petit extérieur du pied gauche pour trouver son compatriote au second poteau. Magnifique...