La France n'a pas brillé contre la Hongrie ce samedi après-midi et a réussi péniblement à décrocher le partage après avoir été mené durant une vingtaine de minutes.

Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, le buteur des Bleus Antoine Griezmann était particulièrement marqué : "Je suis cuit", a-t-il dit d'emblée avant de reprendre, "Il a manqué de tout, il faisait super chaud."

Pour tenter d'expliquer pourquoi les Bleus n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu pour venir à bout des Hongrois, le joueur du FC Barcelone a eu une réponse pour le moins surprenante : "C’est la première fois qu’on joue dans un stade plein, on ne s’entendait pas. Ça me rappelle un peu la Coupe du monde quand on avait souffert en poules. Il va vite falloir se reprendre et se reposer, et aller gagner contre le Portugal. On ne s’entendait pas sur le terrain, on avait nos habitudes avec le silence en tribunes. On savait que ça allait être compliqué."

Mais l'ambiance n'est pas la seule explication : "Le terrain était sec, il faisait lourd, il faisait super chaud. On se fait prendre sur un contre, devant on n’a pas su se trouver. On a eu deux-trois occasions en première période qu'on on a pas su mettre au fond. Tu payes cash. En face, il y a des grandes nations, des grands joueurs, même face à la Hongrie c'est dur."

Avec cet accrochage, les Bleus doivent encore patienter avant de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.