Leur check à l’américaine - tête baissée, mains serrées, doigts entrelacés, bras tendus et index pointé vers le ciel -, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne le gardent (surtout) pour les grands moments. Après la première au Mondial 2014 (contre les États-Unis), après l’Euro 2016 (contre l’Irlande) et le Mondial 2018 (contre le Panama et la Tunisie), ils ont remis ça contre la Finlande. Ils l’ont même fait à deux reprises, parce que le VAR avait gâché la première fête pour une question de millimètres.