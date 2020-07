La fin de saison est mouvementée du côté de Barcelone.

Les temps sont durs au Barça. Sur le plan sportif, les Blaugranas ont vu le titre s'éloigner après la victoire du Real Madrid ce jeudi face à Getafe (1-0), plaçant les Catalans à quatre points de leur éternel rival. Mais en interne cela chauffe également. L'entraîneur Quique Setién est en grosse difficulté et ses jours semblent comptés au Camp Nou. Le vestiaire n'aurait pas confiance en lui selon la presse espagnole et Lionel Messi ne lui adresserait même plus la parole.

Ces derniers-jours, l'Argentin est lui aussi au centre de l'attention. Alors que les négociations en vue de sa prolongation de contrat jusqu'en 2023 étaient en bonne voie, la Pulga les auraient interrompues selon la radio espagnole Cadena SER. Messi en aurait assez des fuites internes concernant son avenir et il garderait également le licenciement d'Ernesto Valverde en janvier dernier en travers de la gorge.

Mais la prolongation de Lionel Messi n'est pas le seul dossier chaud en Catalogne. Les négociations en vue de la prolongation de Marc-André ter Stegen sont également en cours. Et au vue de sa mauvaise santé financière, les Blaugranas rechignent à accepter les lourdes exigences financières du gardien allemand.

Mais à côté de ces deux dossiers chauds, on reparle de nouveau d'un retour de Neymar en Catalogne. Selon les informations de la chaîne espagnole Cuatro, les dirigeants barcelonais seraient même prêts à échanger le Brésilien contre Antoine Griezmann et Philippe Coutinho.

Les deux joueurs avaient été achetés à prix d'or par les Blaugranas pour faire oublier Neymar parti au PSG mais ceux-ci n'ont jamais réussi à s'imposer réellement au Camp Nou. Griezmann est fortement critiqué par la presse espagnole pour ses prestations en demi-teinte et sa mauvaise intégration depuis son arrivée à Barcelone contre 120 millions d'euros. Les dirigeants verraient donc d'un bon œil un départ du Français. Philippe Coutinho, prêté cette saison au Bayern Munich est devenu lui aussi indésirable en Catalogne.

Le Barça souhaiterait donc voir revenir Neymar. Selon As, le PSG lui a promis de faciliter son retour à Barcelone. Et comme les Catalans sont en manque de liquidités suite à la crise sanitaire, un échange apparaît comme la seule solution pour que le Brésilien fasse enfin son retour au Barça.

Le feuilleton de l'été dernier est en tout cas relancé... et le retour du génie brésilien mettrait un peu de baume au cœur des supporters barcelonais.