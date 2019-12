Opta, société spécialisée dans les statistiques autour du ballon rond, a révélé quelques chiffres intéressants alors que les années 2010 se referment.

Messi, la référence

Avec notamment un époustouflant record pour le capitaine des Diables rouges. Celui qui est passé successivement au Losc, à Chelsea et au Real Madrid durant ces dix dernières années a subi 1030 fautes en dix ans ! Sans compter toutes celles qui n'ont pas été sifflées... Cela fait au moins 233 fautes de plus que tout autre joueur des 5 grands championnats européens !Heureusement pour lui et pour nous, le Brainois est solide. Car malgré toutes ces fautes, notre compatriote est très rarement blessé. Avec 348 matches joués sur cette période, il est le deuxième joueur de plein jeu à avoir disputé le plus de rencontres dans les cinq grands championnats ! Il est seulement devancé par José Callejon (pour trois petits matches) tandis qu'il fait mieux que Messi (343), Griezmann (338) et Daniel Congré (334).Si Hazard est devenu insaisissable, il y a tout de même une statistique plus importante en football, du moins pour les attaquants. Il s'agit du nombre de buts dans lesquels vous êtes impliqués. Et, sans grande surprise, l'homme de la décennie en la matière n'est autre que Lionel Messi. L'Argentin a été impliqué dans 505 buts (369 pions pour 136 assists) en 343 apparitions. Messi est aussi le joueur qui a gagné le plus de matches sur la décennie.Dans un domaine différent, c'est un autre joueur du Barça qui sort du lot. Avec 18.457 passes effectuées en dix ans et surtout 1895 ballons récupérés, Gerard Piqué est le meilleur défenseur des cinq grands championnats dans ces deux domaines.Son coéquipier en équipe nationale Sergio Ramos se distingue par contre avec une statistique moins élogieuse. Il est le deuxième homme le plus exclu des cinq grands championnats (derrière Yannick Cahuzac) avec 10 cartes rouges mais aussi le deuxième plus gros pourvoyeur de penalties pour les adversaires (derrière José Fonte), avec 13 fautes commises (ou plutôt signalées) dans sa surface en dix ans.Tout poste confondu, Sergio Busquets est le joueur qui a transmis le plus de ballons en dix ans. Il en est à 23.014 passes et devancerait même Dodo la Saumure en la matière !Côté belge, soulignons enfin que Romelu Lukaku se distingue dans le classement des joueurs ayant le meilleur ratio de buts par match en Serie A parmi ceux qui ont disputé plus d'un match sur la décennie. Il fait mieux que Ronaldo et Ibrahimovic mais est devancé par Cavani et... Cheick Diabaté.