Tout comme notre consultant Alex Teklak, l'UEFA a décidé de placer Romelu Lukaku dans son onze de l'Euro.



Une équipe type dans laquelle on retrouve cinq Italiens, trois Anglais, un Danois et un Espagnol aux côtés de Lukaku. Mais le Belge n'est pas le seul membre de ce onze à ne pas avoir atteint le dernier carré du tournoi puisqu'on y retrouve aussi Leonardo Spinazzola, blessé en quart de finale et forfait pour plusieurs mois.



Le onze de l'Euro selon l'UEFA: Donnarumma, Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola, Hojbjerg, Jorginho, Pedri, Chiesa, Sterling, Lukaku.