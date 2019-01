Alors que le vote de jouer un mondial à 48 équipes concernait la Coupe du Monde 2026, il se pourrait que l'édition précédente de ce grand tournoi se joue également à plus de 32 équipes.

Lors d'une conférence de presse, le président de la FIFA Gianni Infantino a révélé qu'il n'excluait pas de faire jouer la Coupe du Monde 2022 à 48 équipes.

En effet, l'Italo-Suisse apprécie ce format et l'a clamé haut et fort. De nombreuses nations y seraient favorables. " Si vous pensez que c’est une bonne chose d’avoir 48 équipes en Coupe du monde, pourquoi ne pas essayer quatre ans plus tôt ? C’est la raison pour laquelle nous sommes en train d’analyser la possibilité d’avoir 48 équipes dès 2022 ", disait Infantino.

Le Qatar pourrait donc ne plus être le seul pays qui accueillerait des matches. D'autres pays voisins pourraient donc entrer dans la danse et accueillir des rencontres: La FIFA n'a pas écarté l'idée: " Si nous pouvons équiper certains des pays voisins dans la région du Golfe qui sont très proches pour les faire accueillir quelques matchs de la Coupe du monde, ce serait très bénéfique pour la région et le monde entier ", a-t-il expliqué.

Alors qu'une tension géopolitique règne au sein de ces pays de la Péninsule arabique, l'organisation commune d'une Coupe du Monde pourrait y développer le football: "Il y a des tensions dans cette région particulière et ce sont aux dirigeants respectifs de s’en occuper mais peut-être est-il plus facile de parler d’un projet de football commun que de choses compliquées. Si cela peut aider tous les peuples du Golfe et tous les pays du monde à développer le football et à transmettre un message positif au monde sur le football, alors nous devrions essayer", détaillait Gianni Infantino.

Le début de la Coupe du Monde 2022 se donnera le 21 novembre.