Sclessin s'est embrasé, vendredi soir. Mais plutôt à cause des supporters d'Anderlecht que grâce à ceux du Standard. Découvrez toutes les réactions des acteurs du match après trente minutes qui devraient conduire à un score de forfait en faveur des Rouches.



Michael Verschueren : "Je suis extrêmement déçu. C'est désolant. Tout le monde sait que cette saison est difficile, mais ça fait 40 ans que je suis le foot et je n'ai jamais vu ça. En foot, on gagne et on perd ensemble. Je ne sais pas quoi dire... J'ai besoin de temps pour réfléchir aux actes qu'on prendra suite a cette action, qui va certainement nous pénaliser d'un 5-0 ainsi que d'autres conséquences..."



Marc Coucke. De son côté, c'est via Twitter que le président d'Anderlecht a réagi : "Autant je comprends votre insatisfaction au sujet de notre jeu et de nos résultats, autant je condamne ces comportements. Au football, ce sont des rires quand on gagne et des larmes quand on perd mais jamais des agressions. Mes excuses au nom du Sporting d'Anderlecht à tous les supporters de football et spécialement à ceux du RSCA".