Les images du joueur danois s'effondrant à terre lors du premier match de son équipe nationale, samedi contre la Finlande, ont marqué les esprits et notamment ceux de ses homologues footballeurs. Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et toutes les équipes qui participent à l'Euro ont tenu à lui adresser un message de soutien dans une vidéo partagée aujourd'hui.

"Ce qui t'est arrivé nous montre à quel point nos vies sont fragiles. Je te souhaite, et toute l'UEFA, te souhaite un prompt rétablissement. On veut te voir sur le terrain le plus vite possible", s'exclame le président de l'UEFA avant de conclure, "sois sûr que famille du football est derrière toi."



Christian Eriksen qui est toujours hospitalisé dans un état stable à deux pas du stade a annoncé avant-hier sur son compte Instagram qu'il suivrait bien sûr le match de ses coéquipiers contre les Belges. "Je vais bien et j’encouragerai mes coéquipiers jeudi », a-t-il partagé.



Le Diable rouge Jan Vertonghen, ancien coéquipier de Christian Eriksen à l'Ajax et à Tottenham, a quant à lui encouragé son ami : "