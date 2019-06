Quand il aura été relifté, le stade Roi Baudouin deviendra la Golden Generation Arena. Un titre de noblesse que les Diables n’auront pas volé. La génération actuelle a totalement réécrit l’histoire de notre équipe nationale. Presque totalement, pour être plus précis.

On peut cataloguer 18 grands records, collectifs et individuels, autour de l’équipe nationale. Les Diables d’aujourd’hui les font tous tomber un à un dans un rythme digne d’Usain Bolt quand il illuminait le Mémorial Van Damme.

Depuis le mois de juin 2014, ils ont déjà battu (ou égalé) 13 des 18 records. Plus que 5 pour avoir la collection complète et affirmer officiellement que la génération des années 2010 était la plus belle de l’histoire centenaire de notre football. Mais certains records ne seront pas simples à aller chercher.

Les records déjà battus

Le tout premier Diable à avoir battu un record prestigieux de notre équipe nationale n’est pas le premier auquel on penserait : (...)