Ce mardi, c'est le début des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Avec deux belles affiches en perspective : Juventus - Porto et Borussia Dortmund - Séville.

Les Italiens vont tenter de renverser la tendance après leur défaite 2-1 face à Porto le 17 février dernier. Cette rencontre est d'autant plus capitale pour l'entraîneur des Turinois Andrea Pirlo qui joue sa tête sur la qualification ce mardi.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Bourssia Dortmund accueille Séville avec un bel avantage suite à sa victoire à l'extérieur 2-3 à l'aller. Les Sévillans devront au minimum inscrire deux buts pour se qualifier, et ce sans en encaisser. Ce qui ne sera pas simple au vu de la forme d'un certain Erling Haaland. Côté belge, si Axel Witsel est toujours blessé et que Thomas Meunier débutera sur le banc, Thorgan Hazard sera lui bien présent sur la pelouse au coup d'envoi.

Suivez le Multilive de C1 en direct commenté