Football Eden Hazard s’est blessé ce vendredi et sera privé du début de saison avec le Real et peut-être avec les Diables.

Heureusement, les grandes compétitions internationales avec la Belgique ont toujours été épargnées. Mais pour le reste, on va finir par croire qu’Eden Hazard a la poisse. Bien sûr, tout est relatif car le joueur fait pour l’instant une carrière à l’écart de l’infirmerie. Mais quand un petit bobo arrive, c’est régulièrement au mauvais moment.

La plus grosse blessure de sa carrière ? Une fracture de la cheville encourue à l’entraînement avec les Diables juste avant l’été 2017. C’est l’exception qui confirme la règle puisque si ce pépin lui avait pourri les vacances, il était plutôt bien tombé d’un point de vue sportif. Le Brainois avait même pu être au sommet de sa forme au Mondial russe, un an plus tard, grâce à une saison qui avait démarré tardivement.

(...)