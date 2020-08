Pour les supporters du Barça, le 14 août 2020 et le Final 8 ne resteront pas de bons souvenirs. Pour Lionel Messi non plus.

Rarement habitué à perdre de la sorte, l'Argentin a été photographié dans le vestiaire du Barça juste après la rencontre alors que la porte était grande ouverte.

On voit l'Argentin tirer la grise mine. Tête baissée, regard dans le vide, le capitaine des Blaugranas faisait peine à voir...

© TWITTER



Cette lourde défaite, qui restera encrée dans l'histoire du football, sera lourde de conséquences pour le FC Barcelone. Le premier à en subir les conséquences est Quique Setien, le coach du Barça qui ne restera pas sur le banc lors de l'exercice prochain.

Cette saison, le Barça a vécu une saison catastrophique, sans arriver à remporter le moindre trophée.