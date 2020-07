Alors que plusieurs clubs comme Anderlecht, le Standard et Saint-Trond avaient déjà annoncé que toutes leurs rencontres à domicile du mois d'août se dérouleraient à huis clos, la Pro League a décidé d'uniformiser le huis clos pour l'ensemble des rencontres du début de saison. Sans toutefois préciser de date quant à la fin de ce huis clos généralisé.

"Après une concertation avec le monde politique et compte tenu des décisions du Conseil national de sécurité d’hier, les administrateurs de la Pro League ont pris de manière commune cette décision afin d'assurer l'uniformité dans l'organisation des matchs, de donner de la clarté au public et à la société et, surtout, de garantir la santé de tous au sein et autour du monde du football", peut-on lire dans le communiqué de la Pro League.

Celle-ci a également fait un appel du pied à tous les supporters de clubs en Belgique pour que ceux-ci restent chez eux lors des rencontres du championnat et ne se réunissent pas : "En compagnie de tous les clubs, la Pro League veut également appeler tous les supporters à suivre, en raison des circonstances actuelles, les matchs depuis la sécurité de leur salon ou avec leur bulle et surtout à ne pas se rassembler."

"Ce n'est qu'en suivant les mesures de la manière la plus stricte possible que nous pourrons assurer le début de la saison de football, à commencer par la finale de ce week-end, que tout le monde attend avec impatience", a conclu la Pro League.