Catastrophe pour Axel Witsel: il sera forfait pour l'Euro ! Football Yves Taildeman Il devra se faire opérer.

© Belga

Nouvelle catastrophique pour Axel Witsel: il s'est bel et bien déchiré le tendon d'Achille et devra se faire opérer. Vu qu'une rééducation pour ce genre de blessure dure entre six et huit mois, il devra déclarer forfait pour l'Euro. Il s'est blessé samedi lors du match Leipzig - Dortmund.