La Russie n'a plus le droit à l'erreur. Après sa défaite inaugurale face aux Diables, Golovin and co doivent absolument gagner pour viser une seconde place. En cas de défaite, elle devrait absolument l'emporter contre le Danemark lors de la dernière journée pour espérer se qualifier en tant que meilleure troisième.

De son côté, la Finlande a battu les Danois dans des conditions très particulières. Avec des Scandinaves déboussolés et qui ne voulaient plus jouer à cause du malaise cardiaque de Christian Eriksen, le petit Poucet du groupe l'a finalement emporté 1-0 grâce à un but de Joel Pohjanpalo. En cas de victoire, les Finlandais seraient assurés de passer en tant que seconds ou meilleurs troisièmes.

Finlande : Hrádecký - Väisänen, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen - Lod, Schüller, Kamara - Pohjanpalo, Pukki

Russie : Safonov - Dzhikiya, Diveev, Barinov - Fernandes, Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev - Miranchuk, Dzyuba, Golovin

Suivez le direct à 15h: