Les éliminatoires de l’Euro 2020 ont livré leurs derniers verdicts et il devient donc plus… "aisé" de se projeter sur le tirage au sort du samedi 30 novembre.

Un tirage qui aura la particularité d’assurer au moins deux matchs à domicile à chaque pays hôte de la compétition.

Ce mardi soir, l’Allemagne a officiellement rejoint la Belgique, l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne et l’Ukraine parmi les têtes de série. Et dans ces six équipes du pot 1, seules deux n’accueillent pas de match à l’Euro : la Belgique et l’Ukraine. Cette dernière ne pouvant affronter la Russie pour raisons politiques, les Diables évolueront automatiquement dans le groupe B avec la perspective d’affronter la Russie à Saint-Pétersbourg et le Danemark à Copenhague.

Il reste donc bien peu de suspense concernant les futurs adversaires des Belges à l’Euro. D’ailleurs, avec un Kosovo qui ne peut pas non plus affronter la Russie parmi les barragistes de la Ligue D et des pays organisateurs présents dans les trois autres Ligues, il est fort probable que l’UEFA limite le choix à la Finlande et au pays de Galles au moment de tirer la dernière nation du groupe B.

La bande à Gareth Bale, dernière qualifiée directe de cet Euro, est aussi la dernière à avoir croisé la route des Diables au cours de la plus grande des compétitions continentales. Voilà l’occasion rêvée de régler de vieux comptes.

Sauf si la Finlande s’en mêle ou que l’UEFA trouve en dix jours une parade pour éviter ce simulacre de tirage au sort…

Pot 1: Angleterre, Belgique, Italie, Espagne, Ukraine, Allemagne.

Pot 2: France, Pologne, Suisse, Croatie, Pays-Bas, Russie.

Pot 3: Portugal, Turquie, Danemark, Autriche, République tchèque, Suède

Barrages

Pot 4 : Pays de Galles, Finlande, Qualifié Ligue A, Qualifié Ligue B, Qualifié Ligue C, Qualifié Ligue D

Ligue A

Islande, Israël, Hongrie, Roumanie.

Ligue B

Bosnie, Slovaquie, Irlande, Irlande du Nord.

Ligue C

Écosse, Norvège, Serbie, Bulgarie.

Ligue D

Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorussie.