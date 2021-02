L'histoire d'amour entre l'Antwerp et Didier Lamkel Zé est tumultueuse. Après ses nombreuses frasques au début du mois de janvier pour forcer un transfert, Lamkel Zé a rejoué et a été décisif à plusieurs reprises sous Vercauteren. Mais malgré cela, les fans anversois ne voulaient plus de lui. Oui mais, dans le derby anversois de ce dimanche, le Camerounais a une nouvelle fois été étincelant.

C'est lui qui a d'ailleurs ouvert le score. Après son but, l'ancien joueur de Niort s'est précipité dans les tribunes vides du Kiel pour célébrer son but, devant un Vercauteren sidéré. En descendant de la tribune, il a d'ailleurs demandé à ses coéquipiers de garder leur calme !



Reste à voir si cette nouvelle grosse prestation permettra d'assainir les relations avec les fans de l'Antwerp.

"J'attendais beaucoup de ce derby. D'ailleurs j'ai été chambré par un défenseur du Beerschot qui me disait qu'on ne me voyait pas. Je lui ai répondu: "Tu vas me voir quand je vais mettre le ballon au fond des filets". Il fallait donc une célébration spéciale, alors j'ai fait une célébration à la Didier Lamkel Zé", a déclaré le joueur de l'Antwerp après le match.