Après une première journée qui a vu notamment la surprenante victoire de Manchester United au Parc des Princes et le succès facile du FC Barcelone face aux Hongrois de Ferencvaros, la Ligue des Champions continue ce mercredi avec huit affiches au programme.

En avant soirée, le Real Madrid s'est incliné 2-3 face au Shakhtar Donetsk en ouverture dans un match complètement dingue. Salzbourg et le Lokomotiv Moscou se sont quitté dos-à-dos.

À 21h, le coup d'envoi des six autres recontres de la soirée a été donné. On va suivre attentivement l'entrée en lice du tenant du titre le Bayern Munich face à l'Atletico Madrid, qui constitue l'affiche de la soirée. Mais nous allons suivre un oeil sur Manchester City - Porto, Inter - Borussia Mönchengladbach, Olympiacos - Marseille, Ajax - Liverpool et Midtjylland - Atalanta.

Suivez le multilive de Ligue des Champions en direct