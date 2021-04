Après la défaite subie à domicile à l'Allianz Arena, le Bayern Munich, tenant du titre, est dos au mur pour cette rencontre retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Si les Munichois veulent encore rêver de se succéder au palmarès de la compétition, ils devront se montrer davantage réalistes face au but que lors du match aller. Mais les Bavarois ne pourront une nouvelle fois pas compter sur les services de Lewandowski, toujours blessé et qui est à nouveau remplacé par Choupo-Moting, dans un onze de base où Boateng et Davies font leur appariion par rapport à la semaine dernière.

Le PSG de son côté ne pourra pas compter sur Marquinhos, sorti blessé la semaine dernière, remplacé en défense centrale par Danilo alors que Paredes fait son entrée dans le milieu de jeu.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Chelsea doit gérer son avantage de deux buts acquis au match aller contre Porto pour atteindre les demi-finales.

Les compos

PSG : Navas, Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo, Paredes, Gueye, Neymar, Di Maria, Draxler, Mbappé

Bayern : Neuer, Pavard, Kimmich, Sané, Choupo-Moting, Boateng, Davies, Hernandez, Müller, Alaba, Coman

