Vincent Kompany était mis à l'honneur mercredi soir, à Manchester où se tenait son jubilé.

De nombreuses stars du ballon rond étaient présentes pour l'occasion. D'autres n'ont pas manqué l'occasion de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Zlatan Ibrahimovic.

Le Suédois a adressé une vidéo relayée par le compte Twitter de Manchester City: "Vincent, félicitations pour ta carrière. Ce que tu as accompli, peu l'ont fait. Je voulais te féliciter pour le leader que tu es. Un grand exemple pour le football et les autres joueurs. Je te souhaite le meilleur dans le chapitre suivant de ta vie et de ta carrière. Tout le meilleur et plein de succès !"