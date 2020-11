Dries Mertens est l'une des légendes de l'histoire de Naples. Arrivé en 2013 dans la cité napolitaine, le Diable rouge a eu l'occasion de renconter Diego Maradona à plusieurs reprises. Le Belge a tenu à lui rendre hommage dans un message poignant publié sur les réseaux sociaux : "Tu étais la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai signé à Naples. Porter le maillot bleu aura encore plus de signification désormais. Naples a perdu une partie de son âme aujourd'hui. Tu étais et sera à jamais une inspiration pour nous tous. Si mon nom a déjà été placé à côté du tien, je m'en excuse. Je ne serai jamais à ton niveau. Ce que tu as fait pour 'notre' ville traversera l'histoire. C'était un honneur de t'avoir rencontré. Pour toujours mon idole."

Comme le souligne Dries Mertens, Diego Maradona a marqué durablement l'histoire de Naples. Resté sept saisons en Campanie, l'Argentin a grandement contribué aux deux uniques titres remportés par les Partenopei dans leur histoire en 1987 et 1990. C'est pourquoi la Pibe de Oro est devenu un dieu vivant à Naples et restera à jamais dans le coeur des supporters.

Ces derniers, apprenant la nouvelle, ont décidé de descendre dans les rues et de se rassembler pour lui rendre un dernier hommage au pied de la fresque géante qui lui est dédiée au coeur de la cité.