L'Espagne joue sa survie dans cet Euro 2020 face à la Slovaquie à Séville ce mercredi en début de soirée. Les Espagnols qui doivent absolument l'emporter ont démarré très fort en se créant de nombreuses occasions dès les premières minutes.

Si Alvaro Morata a raté un penalty à la 12e minute, la pression est devenue de plus en plus forte pour les Slovaques qui ont fini par craquer. À la 30e minute de jeu, Sarabia a frappé le ballon sur la barre. Ce dernier est redescendu juste devant le but... mais plutôt que de capter le ballon, le gardien slovaque Martin Dubravka l'a boxé dans son propre but pour offrir l'ouverture du score pour l'Espagne.