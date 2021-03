La rencontre de la 28e journée de la phase classique du championnat, prévue le 28 février, avait été reportée après que sept tests positifs au Covid avaient été détectés parmi l'effectif des joueurs brugeois. À la suite de ce résultat de lundi, toutes les équipes comptent 30 matches. Le Club de Bruges caracole en tête avec 70 points, 19 de plus que l'Antwerp, deuxième. La Gantoise figure au 11e rang et possède 40 points. Fort d'une série de huit matchs sans défaite dans la compétition et n'ayant pas oublié qu'ils ont été les derniers à avoir eu raison des Brugeois dans notre compétition (le 20 décembre, 0-1), le joueurs de Hein Vanhaezebrouck ont d'emblée pris le match à leur compte et multiplié les réelles occasions face à des Brugeois qui semblaient émoussés.

Le Club pouvait être heureux de regagner les vestiaires à la pause sans avoir concédé de but. Pourtant en position idéale, Yaremchuk manqua le cadre de la tête (13e) et surtout du pied (22e). Mignolet s'illustra ensuite du pied face à Depoitre (31e). Mata contra encore de justesse Mohammadi (35e) et pour finir un envoi des 25 mètres de Owusu ne manqua pas la cible de beaucoup (43e).

Philippe Clement changea trois joueurs dès à la reprise, De Ketelaere, Rits et Denswil prirent les places de Chong, Balanta et Sobol.

Changements judicieux puisque Bruges retrouva la maîtrise du ballon confisqué en première période par les Gantois. Et le résultat ne se fit pas attendre. L'addition a été lourde. En un quart d'heure tout était réglé.

Un service trois étoiles en profondeur de De Ketelaere était magistralement converti en but par un subtile lob de Dost (52e, 0-1).

Le Club de Bruges dominateur était de retour. Une action Lang-Vanaken-De Ketelaere était ponctuée par le jeune ailier des Diables Rouges (0-2, 64e). Et le compte n'était pas encore bon. Dost signait un doublé de la tête (0-3, 67e) portant sont total à 7 réalisations en 9 rencontres de Jupiler Pro League. En conclusion, le Vénézuélien Daniel Perez , d'une reprise de la tête sur corner, ouvrait son compteur en championnat de Belgique (0-4, 80e).

Mal récompensée pour ses efforts en première période, la Gantoise reste à 6 points du Top 4 alors qu'il ne reste plus que 12 points à attribuer.