Le comportement des joueurs du Barça indigne l'Espagne: "Leur seule part d'humanité est leur égoïsme" © Belga Football N. Ch.

Le coronavirus, c'est une crise sanitaire mais aussi économique. Face à cette dernière, les joueurs du Barça ne souhaitent pas se montrer solidaires... Il a fallu plusieurs jours de négociations avec les joueurs avant que le FC Barcelone décide de se placer en chômage partiel, jeudi soir. Il faut dire que le vestiaire s'est quelque peu déchiré sur la question. Un comportement qui a indigné l'Espagne, quand on sait que le coronavirus frappe de plein fouet ce pays et que les Blaugranas gagnent des millions. D'autant plus que de nombreux sportifs, aux quatre coins de la planète, font preuve de solidarité en ces temps difficiles.



Luis Mascara, éditorialiste du quotidien Sport, n'y est pas allé de main morte ce vendredi matin: "Le coronavirus ne fait pas de différence entre pauvres et millionnaires. Bien que ces derniers disposent de plus de moyens pour se protéger, dans leur palais (...) Les joueurs du Barça refusent de baisser temporairement leurs salaires astronomiques. Ils se pensent intouchables. Et, pour quelques exceptions honnêtes, leur seule part d'humanité est leur égoïsme".



Voilà qui est dit.