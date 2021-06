Avant le plat de résistance (pour nous Belges), ce samedi soir à 21h, les deux autres membres du Groupe B s'affrontaient sur le coup de 18h. Si la Finlande faisait figure de petit poucet, les Danois eux ne se cachaient pas et assumaient fièrement leur statut d'outsider.



À Copenhague, la bande de Kasper Hjumland pouvait continuer sur le soutien de tout un peuple pour venir à bout des Finlandais et ainsi mettre la pression sur les Belges et les Russes. Le sélectionneur danois n'avait pas réservé de surprises dans son onze de base.

La rencontre a été marquée par l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen. La rencontre a été interrompue peu avant la mi-temps.

Le joueur a été évacué du Parken Stadium de Copenhague par ambulance. Le joueur est dans un état stable.

Le match reprendra finalement à 20H30. Ce sont les joueurs eux-même qui ont insisté pour reprendre la rencontre.



Les compos :

Danemark: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maelhe, Hojbjerg, Eriksen, Delaney, Braithwaite, Poulsen, Wind

Finlande: Hradecky, Arajuuri, Toivio, O'Shaughnessy, Raitala, Kamara, Sparv, Uronen, Lod, Pukki, Pohjanpalo.





Suivez la rencontre en direct