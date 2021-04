La Gantoise et Charleroi connaissent tous les deux une saison très compliquée. Au classement, les Buffalos et les Zèbres pointent respectivement au 11e et 12e rang. Mais malgré tout, ils pourraient encore sauver leur saison en décrochant un ticket, mathématiquement toujours possible, pour les playoffs 2.

Ce sera compliqué pour les deux équipes qui n'ont plus leur sort entre les mains mais cela passe avant tout par une victoire ce soir à la Ghelmaco Arena. Par rapport à la rencontre face au Standard, Vanhazebrouck a effectué quelques modifications : Tissoudali remplace Depoitre à la pointe de l'attaque aux côtés de Yaremchuk, tandis que Kums et Ngadeu sont suspendus et remplacés par Bezus et Godeau.

À Charleroi, Karim Belhocine passe à une défense à cinq avec trois centraux : Kipré, Vranjes et Dessoleil. Ilaimaharitra et Gillet sont confirmés dans l'entrejeu, comme face au Beerschot, tandis que Rezaei file sur le banc laissant Nicholson seul en pointe.

Les compos :

Gand : Bolat, Hanche-Olsen, Godeau, Arslanagic, Castro-Montes, Fortuna, Owusu, Odjidja, Bezus, Tissoudali, Yaremchuk

Charleroi : Descamps, Van Cleemput, Dessoleil, Kipré, Vranjes, Kayembe, Ilaimaharitra, Gillet, Gholizadeh, Fall, Nicholson.

Suivez la rencontre en direct commenté :