On a suivi les Diables à la trace (et un peu les Portugais) toute la journée de samedi, entre la fraîcheur de Tubize et la canicule de Séville.

L’Euro 2020 est très particulier. Parce qu’il se joue en 2021 mais surtout parce que les joueurs sont isolés dans une bulle, le plus loin possible des regards. Depuis le début du tournoi, à Saint-Pétersbourg et à Copenhague, les journalistes de presse écrite n’ont vu les Diables qu’à travers des écrans ou depuis leur siège dans le stade.

Pour le début de la seconde phase de la compétition, la plus importante, on a voulu voir les Diables, en chair et en os, avant le choc des huitièmes de finale contre le Portugal. Samedi à Séville, on a donc suivi l’équipe, de l’aéroport jusqu’au stade, en passant par l’hôtel. Mais sans jamais percer la bulle, évidemment.