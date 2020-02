Bruno Venanzi a porté plainte contre son ancien coach (Aleksandar Jankovic) et son ex-directeur sportif (Olivier Renard) sur base des révélations de l’agent repenti.

Ce lundi, nos confrères de la RTBF Sports lâchaient l’info : Bruno Venanzi et le Standard ont déposé plainte contre six personnes dont leur ancien directeur sportif, Olivier Renard, et leur ancien coach (septembre 2016-avril 2017), Aleksandar Jankovic. Le président liégeois s’est également porté partie civile et porte donc plainte, au tribunal de première instance de Tongres, pour infractions d’escroquerie, abus de confiance, faux et usages de faux.

Quatre autres personnes sont également ciblées par cette plainte : Dejan Veljkovic, Uros Jankovic (collaborateur de Veljkovic), les agents Dragan SIljanovski et Mateja Kezman.

Le cœur du problème : rétrocommissions occultes qui auraient bénéficié aux protagonistes cités précédemment. Retour chronologique sur les évènements.

