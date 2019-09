Le Diable a débuté la rencontre sur le banc avant d'obtenir une demi-heure de jeu, alors que le marquoir affichait 3-1 pour son équipe.



Son premier ballon touché en match officiel sous la vareuse du Real ? Dans le rectangle, sur le coté gauche, après une belle action collective. Il temporisait alors pour servir Vincius qui voyait sa frappe contrée. Le Belge se battait pour récupérer le cuir. Une récupération qui amenait un quatrième but finalement annulé pour hors-jeu.



Sur l'action suivante, il prenait la profondeur, fixait deux défenseurs et frappait depuis l'entrée du rectangle. Le gardien détournait en corner.



Ce corner se terminera par une nouvelle tentative du Belge, dans un angle fermé, qui forçait de nouveau le gardien à intervenir.



Les choses se compliquaient alors pour le Real, qui concédait un deuxième but sur coup franc et se mettait à trembler. Hazard se contentait alors d'obtenir des fautes, pour permettre à son équipe de respirer. Il forçait même une première jaune en Liga lorsque Clerc, le médian de Levante, le fauchait dans le rond central. Le seul temps faible de sa demi-heure de jeu ? Une balle perdue un peu trop facilement dans les arrêts de jeu, qui débouchait sur une occasion de Levante.



Finalement, le Real s'impose 3-2 et Santiago Bernabeu a déjà pu s'enthousiasmer pour son nouveau joyau, et huer les joueurs qui osaient le tacler.