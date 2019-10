Un match à double tranchant pour les deux équipes, qui affichent le même bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq dernières rencontres. La rencontre est à suivre en direct commenté dès 18H.

Mbokani décale parfaitement à Refaelov qui dribble Cimirot qui le touche (très) légèrement. L'Israélien est au sol et l'arbitre siffle penalty pour le matricule 1. Après un petit rififi pour connaître l'identité du tireur entre Refaelov et Mbokani, l'Israélien se fait justice lui même et place le ballon hors de portée du gardien.

Les compositions: