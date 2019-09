Les Rouches mènent méritoirement au score face aux Pandas.

Le Standard, leader avant le début de cette 8e journée de Jupiler Pro League, a vu revenir l'Antwerp et Mouscron à sa hauteur. Les Rouches, privés de Milinkovic-Savic, blessé, avaient à coeur de poursuivre sur leur bonne série après leurs probants succès face à Ostende la semaine dernière et à Guimaraes ce jeudi en Europa League. Du côté des Pandas, on attend toujours une première victoire cette saison. Les Eupenois, avant-derniers, se sont faits rejoindre par Waasland-Beveren ce samedi soir.

Laifis a mis le Standard sur les bons rails en tout début de match. D'une belle frappe, il a trompé la vigilance d'Ortwin De Wolf.

Peu avant la demi-heure de jeu, un joli mouvement des Rouches a abouti. Gavory a déposé un beau centre sur le front de Boljevic dont la tête décroisée a fait mouche! En deuxième mi-temps, Boljevic a inscrit un nouveau but d'une belle frappe du pied gauche.





Les Compos

Standard : Bodart, Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory, Amallah, Bastien, Boljevic, Bope, Lestienne, Avenatti,

Eupen : De Wolf, Beck, Amat, Koch, Blondelle, Ezatolahi, Marreh, Peñaranda, Gnaka, Bautista, Bolingi

