L'Antwerp et le Standard ont partagé l'enjeu dimanche lors de la 10e journée du championnat de Belgique de football (2-2). Les Anversois ont mené 2-0 grâce à Lior Refaelov sur penalty (23e) et Dieumerci Mbokani (55e) mais Renaud Emond (58e, 72e) a signé un doublé. Au classement, le Standard reste 2e avec 20 points, trois de moins que le Club Bruges vainqueur 4-0 de La Gantoise plus tôt dans la journée. L'Antwerp (17) est quatrième. A 20h00, Genk et Mouscron clôtureront la journée.

Laszlo Boloni a reconduit le onze, qui avait mal presté à Ostende. Par contre, Michel Preud'homme a apporté plusieurs changements à l'équipe, qui a coulé à Arsenal. Arnaud Bodart, Collins Fai, Selim Amallah et Mehdi Carcela ont pris la place de Vanja Milinkovic-Savic, Mergim Vojvoda, Aleksandar Boljevic et Paul-José Mpoku.

Fai a bien prolongé pour Amallah, qui a été bloqué fautivement par Dino Arslanagic (6e) et Carcela a lancé Emond dans la profondeur forçant Sinan Bolat à sortir loin de son but pour dégager le danger (8e). Dans l'autre camp, Refaelov n'a accordé aucune chance à Bodart en transformant un penalty pour une faute commise sur lui par Gojko Cimirot (23e, 1-0).

Après, il n'y a plus vraiment été question de football. Les duels sont devenus plus rugueux. L'arbitre Erik Lambrechts n'a pas réussi à tenir les deux équipes en main même s'il a donné une carte jaune à Didier Lamkel-Zé et à Zinho Vaheusden au terme d'une mini-échauffourée (27e) et à Boloni (28e). Quant à Steven Defour, il a dû quitter le terrain blessé (28e). Maxime Lestienne (42e) et Carcela ont tenté d'élever le niveau mais leurs tirs sont passés à côté.

La seconde période était partie sur de meilleures bases quand, sur une passe en retrait de la tête trop courte de Fai à Bodart, Mbokani a doublé l'avance de l'Antwerp (55e, 2-0). Le défenseur camerounais du Standard s'est rapidement racheté en servant Emond (58e, 2-1). Le football avait repris ses droits et le Standard a clairement tiré son courage du but de son capitaine même s'il a eu la chance que la main de Bodart n'a pas tremblé sur une frappe de Sander Coopman (70e). Sur une transversale de Fai, Lestienne a glissé le ballon à Emond, qui a inscrit son 6e but de la saison (72e, 2-2). Peu après, l'attaquant a cédé sa place à Felipe Avenatti sous les applaudissements des supporters rouches (76e). Le suspense a été assuré jusqu'au bout notamment par Mbokani, qui n'a pas cadré sa tête alors qu'il était face à Bodart (90e+3).

Revivez la rencontre en direct commenté:

Les compositions: