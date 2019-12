Les Anversois sont venus à bout, non sans difficulté, d'Eupen en championnat samedi (1-0), mais, autre compétition, autre match, les joueurs de Laszlo Bölöni sont tout aussi ambitieux en Coupe qu'en Jupiler Pro League où ils occupent la deuxième place au général. Le Great Old s'est payé le scalp de Genk, le champion de Belgique sortant, au tour précédent, après prolongation et tirs au but.

Pour ce match, Michel Preud'homme pourra récupérer Mpoku, suspendu contre Anderlecht, mais sera toujours privé de Carcela qui purge la 2e de ses 3 rencontres de suspension et de Samuel Bastien, blessé dimanche. Laifis, lui, est malade et donc absent de la feuille de match.

Les compositions des deux équipes

- Standard: Bodart, Gavory, Vanheusden, Lavalée, Vojvoda; Cimirot, Mpoku; Amallah, Boljevic, Lestienne; Avenatti.

- Antwerp: Bolat, De Laet, Arslanagic, Hoedt, Buta; de Sart, Hongla; Lamkel Zé, Mirallas, Baby; Mbokani.



Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h45