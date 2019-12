Les Rouches reçoivent des Gantois en bonne forme alors que les hommes de Michel Preud'homme sortent d'une défaite contre Waasland-Beveren.

La course aux PO1 fait rage en Pro League et le dernier match de l'année 2019 est important pour les deux équipes. C'est le Standard qui s'illustrait en premier, avec une occasion franche pour Lestienne dès la 6e minute de jeu. Si la suite fut un peu plus calme, Sclessin réclamait un penalty peu avant la mi-temps et Preud'homme récoltait au passage une carte jaune. En vain, car la main de Ngadeu n'était pas sanctionnée et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score vierge malgré la domination des Rouches.





Les compos:

Standard: Bodart, Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory, Lavalée, Cimirot, Mpoku, Carcela, Lestienne, Čop

Gand: Kaminski, Ngadeu, Plastun, Mohammadi, Castro-Montes, Owusu, Kums, Odjdja, David, Yaremchuk, Depoitre





