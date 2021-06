Dans une première mi-temps assez engagée et fermée par moments, qui voyait le Portugal se montrer un peu plus concret que les Diables, Thorgan Hazard a ouvert le score d'une superbe frappe.A la base de l'action: un crochet de Thibaut Courtois face à... Cristiano Ronaldo, pour effacer le pressing du Portugais. La suite ? Une remontée de balle des Diables, jusqu'à ce que Thomas Meunier trouve Thorgan Hazard aux abords de la surface de réparation. Bien décidé à prendre sa chance, le Brainois s'avançait aux vingt mètres et envoyait une frappe flottante et puissante qui trompait Rui Patricio.