Le club parisien a déploré l'absence de sa superstar Neymar, annoncé sur le départ, à la reprise de l'entraînement, lundi, et promis de "prendre les mesures appropriées qui en découlent".

"Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s'était pas présenté à l'horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club", a expliqué la formation de la capitale dans un communiqué laconique.

Arrivé en grandes pompes à Paris à l'été 2017, contre 222 millions d'euros, le Brésilien a perdu son statut d'intouchable après deux saisons compliquées, entachées par les blessures et des performances décevantes.

Le FC Barcelone, supposé récupérer le joueur cet été, a temporisé par la voix de son président Josep Maria Bartomeu la semaine dernière: "Pour en finir avec tout ce qui sort dans les médias, nous savons que Neymar veut quitter le PSG, nous le savons mais nous savons aussi que le PSG ne veut pas que Neymar s'en aille. Par conséquent, il n'y a pas de dossier".

Le ton ferme utilisé par le PSG lundi renvoie à une déclaration de Leonardo, redevenu directeur sportif du PSG: "Qu'importe si Neymar est Neymar, si Cristiano Ronaldo est Cristiano Ronaldo. Le club, c'est une institution à respecter. C'est lui qui va guider le projet, ce n'est pas Neymar".

Une déclaration renforcée par la position du patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ce printemps: "Ils vont devoir faire plus, travailler plus. (...) Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao! Je ne veux plus avoir de comportements de stars."

Le père de Neymar assure que le PSG "était au courant" de son absence

Le père de Neymar a affirmé lundi au site de la chaîne Fox Sports que le Paris SG était "au courant" du fait que son fils ne se présenterait pas à l'entraînement lundi mais seulement le 15 juillet.

"Le motif (de l'absence) est connu et prévu depuis un an, dans le cadre des activités de l'Institut Neymar (sa fondation, ndlr). Nous ne pouvions pas les reporter et il se représentera le 15 juillet. C'est aussi simple que ça, pas de polémique. Le PSG est au courant et participe aux activités de l'institut", a affirmé Neymar Senior.

Quelques minutes plus tôt, un communiqué du club parisien déplorait l'absence de la star et promettait de "prendre les mesures appropriées qui en découlent".

"Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s'était pas présenté à l'horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable", regrettait le club de la capitale.

La société NR Sports, qui gère la communication du joueur de 27 ans, a expliqué que Neymar avait des "engagements commerciaux et institutionnels" cette semaine au Brésil.

"Ces engagements ont été pris il y a des mois, le PSG en a été informé et a participé à ces activités l'an passé", a assuré NR Sports dans un communiqué.

"Le 10 juillet, nous aurons l'enregistrement de spots promotionnels pour le gala de fin d'année de l'Institut Neymar Jr", une fondation venant en aide aux enfants en difficulté dans la zone littorale de l'Etat de Sao Paulo, dont l'attaquant est originaire.

"Le 13 juillet, il sera présent au tournoi Neymar Jr's Five", un tournoi amateur sponsorisé par une grande marque de boissons énergétiques.

"Après ces dates, il se présentera normalement à l'entraînement le 15 juillet, conformément à ce qui avait été indiqué au club il y a plusieurs semaines", a conclu le communiqué.

Blessé à une cheville lors d'un match amical contre le Qatar le 9 juin, Neymar a été contraint d'abandonner l'équipe nationale qui a disputé à domicile la Copa América (14 juin au 7 juillet).

Son absence n'a pas empêché la Seleçao de remporter son neuvième titre continental, avec une victoire 3-1 sur le Pérou dimanche soir.