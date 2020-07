ANGLETERRE

Leicester a craqué dimanche à Tottenham dans le cadre de la 37e journée et avant-dernière journée du championnat d'Angleterre de football (3-0)

Au classement, les Foxes se retrouvent en 4e position avec 62 points tout comme Manchester United (5e), qui reçoit West Ham mercredi. Sixièmes (58 points), les Spurs restent prétendants à une place en Europa League. Chez les vainqueurs, Toby Alderweireld a joué tout le match et Jan Vertonghen est resté sur le banc. Titulaire chez les visiteurs, Youri Tielemans a été remplacé par Dennis Praet (70e). Leicester s'est immédiatement rapproché du but de Hugo Lloris notamment sur des actions de Tielemans. Le Diable rouge a placé deux fois le ballon dans le rectangle des Spurs, d'abord sur coup franc de la gauche dégagé par Harry Kane (5e) puis sur un centre de la droite (6e).

Tottenham a répliqué par Kane, qui a lancé Heung-Min Son. Après avoir repiqué dans l'axe pour entrer dans la surface, le Sud-Coréen a dégagé une frappe à ras de terre que James Justin a déviée dans son but (7e, 1-0). Le ballon a alors essentiellement circulé dans la moitié de terrain de Tottenham mais Lloris a repoussé sur la ligne une tentative de Jamie Vardy (20e) et a détourné une reprise au point de penalty d'Ayoze Perez (25e). Petit à petit, les Londoniens ont commencé à tenir le ballon au milieu et sur un effort de Lucas Moura, Kane a battu Kasper Schmeichel d'un tir croisé (37e, 2-0). L'international anglais a remis le couvert d'une frappe enroulée (40e, 3-0).

A la reprise, Tottenham a continué à tabler sur le contre et a encore pu compter sur Lloris, qui a dévié d'une claquette une bombe de Demarai Gray (58e). Les hommes de Brendan Rodgers ont de nouveau monopolisé le ballon dans le camp adverse mais ont cherché désespérément une faille dans le solide bloc des Spurs.

ITALIE



Naples s'est imposé sur le fil face à l'Udinese (2-1), dimanche, lors de la 34e journée du championnat d'Italie. Menés à la marque, les Napolitains ont répliqué au goal d'ouverture de Rodrigo De Paul (22e, 0-1) par Arkadiusz Milik (31e, 1-1) et Matteo Politano (90e+5, 2-1). Titulaire, Dries Mertens a quitté le terrain sur blessure (31e). Après 34 journées, Naples occupe la 6e place (56 points) et l'Udinese est 16e (36 points).

Romelu Lukaku a permis à l'Inter Milan d'arracher un partage 2-2 sur la pelouse de l'AS Rome, dimanche, lors de la 34e journée du Championnat d'Italie

Absent lors des deux derniers matchs en raison d'une gêne musculaire, Lukaku retrouvait une place de titulaire. Stefan de Vrij a donné l'avantage à l'Inter de la tête (15e).

Leonardo Spinazzola (45e+1) et Henrikh Mkhitaryan (57e) ont renversé la situation pour la Roma.

A trois minutes du terme, l'Inter a hérité d'un penalty suite à une maledresse de Spinazzola, qui, en loupant le ballon, a donné un coup à Victor Moses. Lukaku n'a pas tremblé des onze mètres, inscrivant son 21e but de la saison. Seuls Ciro Immobile (29) et Cristiano Ronaldo (28) ont fait mieux.

Avec ce résultat, l'Inter (72 points) revient provisoirement à cinq points de la Juventus, qui reçoit la Lazio (69) lundi dans le choc de cette journée. La Roma (58 points) est cinquième. Ce partage signifie que l'Inter et l'Atalanta, troisième avec 71 points, sont désormais assurés de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

ESPAGNE

L'Atlético Madrid et la Real Sociedad se sont neutralisés 1-1, dimanche, lors de la 38e et dernière journée du Championnat d'Espagne de football. Monté à la 78e minute, Adnan Januzaj a marqué sur coup franc le but de l'égalisation de la Sociedad. Yannick Carrasco est monté à la 56e minute pour l'Atlético.

Koke avait ouvert le score pour l'Atlético à la demi-heure. Januzaj, qui s'était blessé à la cuisse début juillet, a fait son retour sur la pelouse après quatre matchs en montant à la 78e minute. A 3 minutes du terme, son coup franc excentré, dévié par un défenseur, terminait au fond des filets, offrant ainsi l'égalisation aux Basques. Januzaj porte ainsi son compteur à quatre buts cette saison.

La Real Sociedad termine sixième de la Liga avec 56 points et se qualifie pour la prochaine Europa League, comme Villarreal (5e, 60 points), large vainqueur 4-0 d'Eibar, et Grenade (7e, 56 points), qui a dominé l'Athletic Bilbao 4-0. La Real Sociedad doit encore disputer la finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao. Les deux clubs se sont mis d'accord pour la jouer avec du public, la date n'a donc pas encore été déterminée.

L'Atlético Madrid (70 points) se classe troisième et jouera la Ligue des Champions. Le Real Madrid (87 points), le FC Barcelone (82 points) et le FC Séville (70 points) seront les autres représentants espagnols en C1.