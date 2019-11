Au stade Kretstovski de Saint-Pétersbourg, les Diables ont l'occasion de s'assurer la première place du groupe I des qualifications de l'Euro s'ils ramènent au minimun 1 point de ce difficile déplacement.

Pour ce faire, Roberto Martinez a décidé de faire confiance en défense à Alderweireld, Boyata et Vermaelen, tandis que Thorgan Hazard occupera le flanc gauche et que Mertens figure bien dans le onze de base puisque De Bruyne recule en position de n°8, renvoyant Tielemans sur le banc.



Si les Diables obtiennent au moins un nul, ils seront assurés de la première place du groupe et, de facto, d'un statut de tête de série pour l'Euro qui les enverrait... automatiquement dans le groupe B de la Russie, avec des matches de poules prévus à Copenhague et Saint-Pétersbourg. Le scénario catastrophe serait de perdre ce statut de tête de série et d'être susceptible de rejoindre un grand d'Europe comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie qu'il faudrait alors affronter chez lui.





Les compos:

Belgique: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vermaelen, Witsel, De Bruyne, Castagne, T. Hazard, Mertens, E. Hazard, Lukaku.

Russie: Guilherme, Mario Fernandes, Andrey Semenov, Georgiy Dzhikiya, Sergei Petrov, Yuri Zhirkov, Aleksey Ionov, Magomed Ozdoev, Roman Zobnin, Aleksey Miranchuk, Artem Dzyuba.