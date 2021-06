Le grand jour que tous les fans des Diables rouges attendaient est enfin arrivé. Mais ce samedi soir, sur le coup de 21h, la Belgique entamera son Euro 2020 par une rencontre face à la Russie, à Saint-Pétersbourg. Là-même où les espoirs belges s'étaient éteints en 2018.

La quatrième grande compétition consécutive de la génération dorée débutera sans Kevin De Bruyne et Axel Witsel, pas encore prêts et restés à Tubize. Roberto Martinez devrait également se priver d'Eden Hazard au coup d'envoi. Le Brainois n'a joué que 10 minutes en préparation et le sélectionneur ne veut prendre aucun risque avec son capitaine au vu de sa fragilité.

Pour le reste, il devrait y avoir peu de surprises dans le onze de base des Diables. Courtois sera bien évidemment dans les buts avec juste devant lui une défense à trois qui devrait être composée d'Alderweireld, Denayer et Vertonghen. Même si notre consultant Alex Teklak estime également que Thomas Vermaelen pourrait être une alternative pour bloquer le solide attaquant russe Dzyuba.

L'une des plus grandes interrogations concerne le poste de latéral droit. Qui des Luxembourgeois Castagne et Meunier sera titulaire ? L'ancien Genkois se dit en tout cas prêt à débuter le tournoi dans le peau du titulaire. Thorgan Hazard devrait lui avoir la préférence sur Chadli côté gauche.

Dans l'entrejeu, Dendoncker et Tielemans seront alignés. Dries Mertens devrait conserver la préférence sur Doku pour accompagner Carrasco en soutien de Lukaku. L'attaquant des Diables est en grande forme et pourrait être l'un des hommes du tournoi selon Marouane Fellaini qui a donné une interview exclusive à la DH.

Côté russe, on se remet doucement de l'annonce de l'infection de Mostovoy. Le jeune joueur a été écarté, de même que Kudryashov (blessé) et ils ont été remplacés par Fernandes et Cheryshev qui se sont entraînés hier avec le groupe.





Les compos probables :

Belgique : Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Hazard, Dendoncker, Tielemans, Mertens, Carrasco, Lukaku.

Russie : Shunin, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Fernandes, Karavaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.





Suivez la rencontre en direct :