Le calendrier 2021 pourrait bien être le plus dense et le plus fou de toute notre histoire.

Pour souligner la bonne ambiance dans le groupe au soir de la victoire contre le Danemark, Romelu Lukaku parlait "d’une atmosphère de club" qui régnait chez les Diables. Ça ne risque pas de changer en 2021 où on ne sera plus très loin d’un rythme de club.

Si notre équipe nationale performe à l’Euro, elle pourrait disputer jusqu’à 20 rencontres en 2021. En moyenne, cela pourrait faire un match des Diables tous les… 12 jours entre le 24 mars et le 16 novembre. Du jamais vu.