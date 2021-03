Après la frayeur initiale provoquée par l'ouverture du score de Wilson, les hommes de Roberto Martinez se sont bien repris. De Bruyne, Thorgan Hazard et Lukaku ont permis à la Belgique de repartir de Louvain avec les trois points. Une entrée en matière idéale face à l'adversaire réputé le plus fort du groupe après les Diables.

En déplacement à Prague, notre nation numéro un au ranking FIFA a l'occasion de se rapprocher encore un peu plus du Qatar. Il faudra toutefois se méfier des Tchèques. Ils ont réalisé un festival offensif en Estonie (2-6).

Cette rencontre est marquée par les nombreuses absences de chaque côté. Les Belges de Bundesliga sont absents en raison des règles de quarantaine prévues par les autorités tchèques. Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Koen Casteels, Dedryck Boyata et Orel Mangala ne seront pas de la partie tout comme Vermaelen, déjà rentré au Japon pour les mêmes raisons. Carrasco est resté à Tubize pour soigner un coup reçu.

Chez les adversaires des Diables,il y a aussi des forfaits et non des moindres. Le portier, Pavlenka qui évolue au Werder Brême. Kaderabek, le latéral droit d'Hoffenheim ne sera pas là. Au même titre que le médian titulaire Darida, qui joue au Hertha Berlin.L'attaquant de pointe qui évolue à Leverkusen, Patrick Schick, devra également être mis de côté.

Martinez a décidé de faire confiance à Castagne et Chadli pour remplacer Hazard et Meunier. Ce sont les deux changements opérés par l'Espagnol par rapport au match précédent. C'est une surprise pour Chadli qui n'a plus joué depuis le 6 janvier dernier à cause d'une blessure.

Les compos :

République Tchèque : Vaclik, Celustka, Coufal, Barak, Krmencik, Provod, Jankto, Soucek, Kudela, Bonil, Holes

Belgique : Courtois ; Alderweireld, Denayer, Vertonghen (C.), Castagne, Dendoncker, Tielemans, Chadli ; De Bruyne, Mertens ; Lukaku.