Les Diables s'entraînent avec Witsel et Eden Hazard, Boyata seul absent FootballVidéo La Rédaction Axel Witsel et Eden Hazard étaient présents à l'entraînement collectif, ce samedi soir.

Bonne nouvelle pour Roberto Martinez: son capitaine et son n°6 étaient présents à l'entraînement collectif de ce samedi, à la veille du dernier match de préparation à l'Euro, face à la Croatie.



Seul bémol: l'absence de Dedryck Boyata, qui pourrait donc rater le match de ce dimanche soir (20h45).



Plus tôt dans la semaine, Roberto Martinez a expliqué qu'Eden Hazard monterait probablement au jeu face à la Croatie. Witsel revient pour sa part d'une plus longue absence et continue à se battre pour assurer sa présence à l'Euro. Mais cela semble en bonne voie...