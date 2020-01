Football Les dix exploits sportifs que l'on rêve de voir en 2020 Nicolas Christiaens

L'heure étant aux bons voeux, et puisque tous les rêves sont permis, voici les exploits sportifs dont on rêve pour cette nouvelle année.



Les Diables remportent l'Euro



On a assez parlé de cette génération dorée, de sa première place au classement FIFA et de ses statistiques incroyables. Il faut maintenant concrétiser tout cela par un trophée. Est-ce que remporter l'Euro permettrait de définitivement oublier le goût de trop peu du Mondial ? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de poser à nouveau cette question le 12 juillet au soir, après un doublé de Romelu en finale. Notons enfin qu'éliminer la France en cours de route serait une belle cerise sur le gâteau.



(...)